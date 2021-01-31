Журналист по образованию.
Сценарист, писатель, режиссер по роду деятельности.
Помогу оформить рекламные тексты так, чтобы донести основную мысль к клиенту.
Могу также монтировать видео для Instagram, Tik Tok, YouTube
Дополнительно могу сделать дизайнерское оформление шапки профиля и обложек для видео YouTube,
аватарок. Занимаюсь фото-видео съемкой.
Примеры работ:
Рекламные ролики (короткие под соцсеть)
Здесь: сценарий, подбор моделей, монтаж
Нативная реклама в Ютубе (блог - формат)
Здесь: Написание сценариев:
Проект для телеканала:
#Стардрайв 2020 (более 20 выпусков было в эфире)
Обязанности: написание сценариев, вопросы гостю, монтаж
https://youtu.be/2QnWZcNXmlc?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ
https://youtu.be/aNBiqGtHx5o?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ
https://youtu.be/SI6Y9ezVEts?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ
https://youtu.be/xhmdNyt4HWI?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ