Olga_Koreshkova

Ольга Olga_Koreshkova

 
31 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сценарист, режиссер монтажа, копирайтер

Журналист по образованию.

Сценарист, писатель, режиссер по роду деятельности.

Помогу оформить рекламные тексты так, чтобы донести основную мысль к клиенту.

Могу также монтировать видео для Instagram, Tik Tok, YouTube

Дополнительно могу сделать дизайнерское оформление шапки профиля и обложек для видео YouTube,

аватарок. Занимаюсь фото-видео съемкой.

Примеры работ:

Рекламные ролики (короткие под соцсеть)

Здесь: сценарий, подбор моделей, монтаж

https://youtu.be/twmK2HLBSxc

https://youtu.be/zkQ1wbBclUY

https://youtu.be/wE-zs7SmRGU

https://youtu.be/WAxi0E7S3Pc

Нативная реклама в Ютубе (блог - формат)

Здесь: Написание сценариев:

https://youtu.be/AB82efLakBY

https://youtu.be/Ayv8r2rCUYM

https://youtu.be/6itywro73Xc

Проект для телеканала:

#Стардрайв 2020 (более 20 выпусков было в эфире)

Обязанности: написание сценариев, вопросы гостю, монтаж

https://youtu.be/2QnWZcNXmlc?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ

https://youtu.be/aNBiqGtHx5o?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ

https://youtu.be/SI6Y9ezVEts?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ

https://youtu.be/xhmdNyt4HWI?list=PL6iA6FykQXtP2a-5FaOYex-vYuyvQZRAQ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
danilgaleyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Рерайтинг текста на 2-3 страницах
Ольга - отличный исполнитель. Работу выполнила на Ура, быстро и качественно! Рекомендую!
Данил - прекрасный человек и хороший заказчик! ТЗ было четко сформулировано. Если были какие то вопросы - мы держали связь! Приятно было работать! Оплата пришла сразу! Рекомендую!
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