Рерайтинг текста на 2-3 страницах

Сайт посвящен продаже готовых домов и строительству https://usadba-biektay.ru/

Нужно исправить текст на странице "Инфраструктура" (я сам заполнял своими словами чтобы когда вы будете переделывать его было понимание) https://usadba-biektay.ru/infrastructure

На странице "Строительство по вашему проекту" я просто взял информацию с других источников, ее нужно отредактировать, при этом полностью сохранить смысл. https://usadba-biektay.ru/your-project

Также отдельно. Если есть предложения по исправлению текста на главной странице, то пишите их.