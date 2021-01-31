Рерайтинг текста на 2-3 страницах

Нужно сделать литературную обработку и редактуру научно-популярной статьи. Объем около 30т знаков без пробелов. Срок 3 дня. Прошу указать стоимость за 1т знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт посвящен продаже готовых домов и строительству https://usadba-biektay.ru/
Нужно исправить текст на странице "Инфраструктура" (я сам заполнял своими словами чтобы когда вы будете переделывать его было понимание) https://usadba-biektay.ru/infrastructure
На странице "Строительство по вашему проекту" я просто взял информацию с других источников, ее нужно отредактировать, при этом полностью сохранить смысл. https://usadba-biektay.ru/your-project
Также отдельно. Если есть предложения по исправлению текста на главной странице, то пишите их.
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