Рерайтинг текста на 2-3 страницах

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки183 просмотра
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Сайт посвящен продаже готовых домов и строительству   https://usadba-biektay.ru/

Нужно исправить текст на странице "Инфраструктура" (я сам заполнял своими словами чтобы когда вы будете переделывать его было понимание) https://usadba-biektay.ru/infrastructure

На странице "Строительство по вашему проекту" я просто взял информацию с других источников, ее нужно отредактировать, при этом полностью сохранить смысл. https://usadba-biektay.ru/your-project

Также отдельно. Если есть предложения по исправлению текста на главной странице, то пишите их. 

3 года назад
danilgaleyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olga_Koreshkova
Ольга 
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Ольга - отличный исполнитель. Работу выполнила на Ура, быстро и качественно! Рекомендую!
Данил - прекрасный человек и хороший заказчик! ТЗ было четко сформулировано. Если были какие то вопросы - мы держали связь! Приятно было работать! Оплата пришла сразу! Рекомендую!