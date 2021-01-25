Редактор информационных и развлекательных статей

Редакция DeepSea.Media открывает дополнительный набор редакторов-корректоров статей.

Мы предлагаем вам интересные тематики, большие объемы, удобный график работы и своевременную оплату.

Что ждем от вас:

грамотность;

умение видеть и удалять “воду”;

внимательность и желание развиваться.

Что предлагаем вам:

подробные инструкции и поддержку;

стабильную загруженность;

возможность вырасти от новичка до профессионала (это отличная прокачка навыков);

От нас:

- подробное ТЗ и понятные общие требования к статьям;

- стабильная загруженность (вам больше не нужно соглашаться на разовые работы);

- оплата каждую неделю на WMR, Яндекс.Деньги, QIWI или банковские карты;

- молодой, дружный коллектив, поддержка и общение в чате.

Оплата 12 рублей за 1000 знаков без пробелов. В среднем наш редактор получает 12 000 рублей в месяц. Возможна полная и частичная занятость.

Всех кандидатов мы просим пройти тест по ссылке

https://forms.gle/23Rs4ALJ5YqaDoVM6

Внимание! Мы не просматриваем ответы на вакансию без выполненного теста.

Не переживайте, если долго не отвечаем на ваше предложение. Мы рассматриваем все кандидатуры, на это нужно время, но ответ получат все кандидаты.