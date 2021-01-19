Редактор корректор

Срочно нужно перенести текст . Выполнить нужно в течении часа ,работа очень легкая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна редактура и корректура повести.
10$ за один а.л..
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