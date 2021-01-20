Распознать текст из PDF в Word

$3
Редактирование и КорректураЗакрыт60 заявок1022 просмотра
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Требуется распознать примерно 20 страниц из PDF в Word. Несколько страниц очень плохого качества.

Сроки - сегодня  в течение дня, чем раньше, тем лучше.

Предлагаемая оплата 200 руб. за всё.

3 года назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад