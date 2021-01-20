Перепечатать текст с картинки

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Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки376 просмотров
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Здравствуйте! Нужно перепечатать текст с картинки! Плачу 40 грн. Не больше. Нужно срочно, в течении часа.

3 года назад
Elenaelena2407
Елена 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
10 часов назад