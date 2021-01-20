Редактирование таблицы Excel

Здравствуйте! Нужно перепечатать текст с картинки! Плачу 40 грн. Не больше. Нужно срочно, в течении часа.
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Нужна отредактировать таблицу.
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