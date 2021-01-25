Редактура текста в презентации

Ищем человека со знанием русского языка 80LVL!

Всем привет! Вот коротко по ТЗ:

Есть готовая презентация. В тексте есть много огрехов, как смысловых, так и пунктуации (точки, запятые, тире и дефисы, точки с запятой, кавычки и прочее).

Задача - внимательно вычитать и привести в идеальное состояние текст презентации. Вгрызаясь в каждую букву и символ.

Результат работы передать в виде ссылки на гугл докс со структурой текста разбитый именно по слайдам с номерами, отметив цветом то, что было исправлено, чтобы дизайнер ничего не упустил и увидел каждую деталь.

Задача срочная. Презентация приложена.