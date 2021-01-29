Профессиональный видеорежиссер, звукорежиссер и видеомонтажер.

Официальный опыт работы 3 года, но монтирую еще с детства, видео, аудио и эстетика переплетающая их - это моя страсть, это вся моя жизнь.

Творчески подхожу ко всем своим проектам, просто потому, что мне это очень интересно. Хлебом не корми, только дай какой-нибудь материал для монтажа.

В какой-то степени даже перфекционист, для меня принципиально выполнять работу качественно и в срок, сделать иначе мне не позволит гордость, потому что я уважаю себя, своего клиента, и в первую очередь, я уважаю свою работу.

Цена будет зависеть от вашей оценки моей работы.