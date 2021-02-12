FOOTAGE PRO - ВИДЕОРОЛИК НА ЗАКАЗ

Видеомонтаж роликов любой категории и формата. Создание ярких промо и презентаций, рекламных, анимационных и имиджевых роликов, видео для Соц.сетей и Ютуб канала. Пишите в vk.com/footagepro или instagram.com/footage.pro, так же в t.me/footagepro - Ваше ТЗ, обсудим нюансы предполагаемого проекта, сроки его выполнения и сумму заказа. По стоимости услуг найдём компромисс исходя из Вашего бюджета. При долгосрочном сотрудничестве и заказе серии видео, стоимость для Вас значительно ниже разовых заказов.