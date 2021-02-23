Работаю в SMM-агентстве 3 года.
Кейсы представлены на сайте.
Занимаюсь как полным ведением аккаунта под ключ с 0, там и отдельными видами работ с социальными сетями, такими как разработка визуального стиля аккаунта, создание рекламного кабинета, наполнением аккаунта и созданием шаблонов для дальнейшего самостоятельного ведения аккаунта и т.д.
Опыт в:
-видеомонтаже в различных форматах для соцсетей ( https://yadi.sk/d/QYychWSCRrOfJQ?w=1 )
-Обработке фото
-Созданию качественного контента для социальных сетей.
Пример работы как дизайнера над аккаунтами (https://www.instagram.com/oshee_rus/ , https://www.instagram.com/titan_fitness_kld/ )
Также множество других аккаунтов, могу выслать лично.
-Созданию анимации, рекламы для facebook ( https://yadi.sk/d/aYVpsF2m6X-xNA?w=1)
-настройке таргетированной рекламы Facebook
Работаю в:
Adobe Premiere Pro;
Adobe After Effects;
Adobe Photoshop.