SMM-специалист

Работаю в SMM-агентстве 3 года.

http://sergeev-smm.ru/

Кейсы представлены на сайте.

Занимаюсь как полным ведением аккаунта под ключ с 0, там и отдельными видами работ с социальными сетями, такими как разработка визуального стиля аккаунта, создание рекламного кабинета, наполнением аккаунта и созданием шаблонов для дальнейшего самостоятельного ведения аккаунта и т.д.

Опыт в:

-видеомонтаже в различных форматах для соцсетей ( https://yadi.sk/d/QYychWSCRrOfJQ?w=1 )

-Обработке фото

-Созданию качественного контента для социальных сетей.

Пример работы как дизайнера над аккаунтами (https://www.instagram.com/oshee_rus/ , https://www.instagram.com/titan_fitness_kld/ )

Также множество других аккаунтов, могу выслать лично.

-Созданию анимации, рекламы для facebook ( https://yadi.sk/d/aYVpsF2m6X-xNA?w=1)

-настройке таргетированной рекламы Facebook

Работаю в:

Adobe Premiere Pro;

Adobe After Effects;

Adobe Photoshop.