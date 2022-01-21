Видео и фото

Работаю в Adobe Premier Pro, Adobe After Effects. Коллажирование, визуальные эффекты, различной сложности переходы, кеинг, компоузинг, оформление видео, нарезка, склейка.

Монтирую для одного ютуб-канала на мото-тематику.

Занимаюсь предметной съёмкой, обработкой и созданием инфографики для маркетплейсов. Примеры есть в профиле.

Портфолио с видео: http://bochkovskaya.tilda.ws/

Пишите в телеграм: @buskarik