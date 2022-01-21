Видео и фото
Работаю в Adobe Premier Pro, Adobe After Effects. Коллажирование, визуальные эффекты, различной сложности переходы, кеинг, компоузинг, оформление видео, нарезка, склейка.
Монтирую для одного ютуб-канала на мото-тематику.
Занимаюсь предметной съёмкой, обработкой и созданием инфографики для маркетплейсов. Примеры есть в профиле.
Портфолио с видео: http://bochkovskaya.tilda.ws/
Пишите в телеграм: @buskarik
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Съёмка и обработка фото для маркетплейсов77 просмотров
- Оформление карточек для маркетплейсов46 просмотров