Видеомонтаж, создание рекламного ролика.

Занимаюсь видеомонтажём разной направленности: контент для YouTube, социальных сетей Instagram и TikTok.

Работаю в программах Adobe: Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator и Lightroom.

Нахожусь всегда в процессе обучения.

Если что, пиши в VK:

https://vk.com/vladimirsidorenko87

Последний проект для YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=V25Kqjl10LQ&t=33s