Видеомонтаж, создание рекламного ролика.
Занимаюсь видеомонтажём разной направленности: контент для YouTube, социальных сетей Instagram и TikTok.
Работаю в программах Adobe: Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator и Lightroom.
Нахожусь всегда в процессе обучения.
Если что, пиши в VK:
https://vk.com/vladimirsidorenko87
Последний проект для YouTube:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Промо37 просмотров
- Рекламный ролик женской одежды39 просмотров
- Для инстаграма33 просмотра
- Крымские каникулы30 просмотров
- Ремонт квартиры26 просмотров
- Ремонт квартиры26 просмотров
- ТК "АльянсАвто"31 просмотр
- Отпуск 201822 просмотра
- Полёты на параплане23 просмотра
- Клип34 просмотра