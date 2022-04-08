Монтирую видео любой сложности на заказ, тематика видео любая! Также делаю превью для них легкой и средней сложности
Меня зовут Сергей, живу в городе Киев. Монтирую видео любой сложности на заказ, тематика видео любая! Также делаю превью для них легкой и средней сложности, опыт в этой сфере есть.
Портфолио
- Видеомонтаж видеоигры48 просмотров
- Видеомонтаж видеоигры49 просмотров
- Видеомонтаж видеоигры63 просмотра
- Видеомонтаж видеоигры(без переходов)52 просмотра
- Видеомонтаж видеоигры(без переходов)28 просмотров