Монтирую видео любой сложности на заказ, тематика видео любая! Также делаю превью для них легкой и средней сложности

Меня зовут Сергей, живу в городе Киев. Монтирую видео любой сложности на заказ, тематика видео любая! Также делаю превью для них легкой и средней сложности, опыт в этой сфере есть.