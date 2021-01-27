Создание рекламного ролика

ВидеомонтажЗакрыт29 заявок597 просмотров
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Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать.

Требования:

Склейка 

Нарезка 

Блюр на определенном участке видео 

слоу моушн

Добавления эффектов в видео

Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!

3 года назад
avast512
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад