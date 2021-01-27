Создание рекламного ролика

есть ролик. Нужно его смонтировать для канала ютуб. - вырезать ненужные моменты - вставить обложку ну и все остальное на ваше проф. усмотрение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать.
Требования:
Склейка
Нарезка
Блюр на определенном участке видео
слоу моушн
Добавления эффектов в видео
Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!
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