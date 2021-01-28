Анимированная кат сцена для игры

Нужно сделать 2d кат сцену в стиле splash анимации. Сюжет анимации: в космическом корабле образуется пробоина и главную героиню начинает засасывать в открытый космос вместе с другими объектами вокруг. Ей удаётся вернуться вниз и теперь она готовиться бежать к спасательной капсуле. Подробное описание героини, объектов вокруг и подробный план анимации можно прочитать в гугл доке: https://docs.google.com/document/d/1bJ1sOkAHFwYzsEhnPUHJo8uFdwpP_l77XAE1Py2bLpI/edit?usp=sharing