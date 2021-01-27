Кантриболы 2d анимация

Ищу исполнителя на создание 2д ролика(кантриболы). Около 3 минут по звуку, по факту будет до 4 минут.

Вот этот канал как референс https://www.youtube.com/channel/UCsfwXlwF_YbivDnlh9Pq9xQ

Сами шарики нарисованы в Adobe Illustrator, их дам. Всякие предметы на фон есть частично, часть нужно будет найти в интернете.

Есть сценарий и озвучка на английском.

Будут еще ролики, смогу обеспечить объем.

Пишите свой тлг или вк, присылайте сроки и портфолио, если есть.