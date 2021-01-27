Кантриболы 2d анимация

$30
АнимацияЗакрыт12 заявок441 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу исполнителя на создание 2д ролика(кантриболы). Около 3 минут по звуку, по факту будет до 4 минут.

Вот этот канал как референс https://www.youtube.com/channel/UCsfwXlwF_YbivDnlh9Pq9xQ

Сами шарики нарисованы в Adobe Illustrator, их дам. Всякие предметы на фон есть частично, часть нужно будет найти в интернете.

Есть сценарий и озвучка на английском.

Будут еще ролики, смогу обеспечить объем.

Пишите свой тлг или вк, присылайте сроки и портфолио, если есть.

3 года назад
yeforod
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать анимацию из ролика

    Нужно этот ролик https://disk.yandex.com/i/hCsdqVOoGgg8-Q перерисовать в концепции сайта, чтобы на одной из страниц сделать анимацию. В каком формате - не предписано, можно предложить варианты. Вопрос - к дизайнеру аниматорщику . Скидывайте свои заявки с обязательным указанием ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать видео ролик

    Нужно создать анимационный видеоряд. Это будет рекламный ролик на сайт, с музыкой, изображениями и текстом. до 45 секунд и по готовому тексту. Работу выполнить по фирменному стилю. Озвучку оплачу отдельно. Пример очень близкий к моей идее (анимированный текст параллельно ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать анимированные баннеры

    $60

    Привет! Нужен свободный спец котоырй завтра сможет приступить к работе. Задача создать анимированные баннеры: дизайн + анимация. [b]﻿Пример креатива того что хочу на выходе получить- [/b][list=1][*]https://yadi.sk/i/gLjcKu8FrC9jYQ[*]https://yadi.sk/i/LVO7XLD7KpwnYg[*]https://yadi.sk/i/8bpDRyY1hCsycw[*]https://yadi.sk/i/IQU2YpjfkK7cQw[/list][b]Размеры [/b][list][*]125x125[*]160x600[*]200x200[*]234x60[*]250x250[*]300x250[*]468x60[*]728x90[*]970x90[*]1200x150[*]1920x180[/list]

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать на сайте Flash на HTML5

    Добрый день Adobe перестал предоставлять поддержку для Flash Player после 31 декабря 2020 года.На сайте перестал работать флеш контентМожно переделать  и заменить на сайте Adobe Flash на HTML5 ?Перевести палитру и смену цвета изображения с Flash ...

    HTML
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад