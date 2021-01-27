Нужно сделать анимацию из ролика

Нужно этот ролик https://disk.yandex.com/i/hCsdqVOoGgg8-Q перерисовать в концепции сайта, чтобы на одной из страниц сделать анимацию. В каком формате - не предписано, можно предложить варианты. Вопрос - к дизайнеру аниматорщику .

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