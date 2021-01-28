Анимация семьи на тему передвижения в городе

Нам необходимо создать анимационную рекламу для инстаграм (фото с переходами или видео), важно чтобы исполнитель умел работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек. Примеры нашей рекламы: [url=https://dropmefiles.com/mM3Mb]https://dropmefiles.com/mM3Mb[/url] Задание: Создать похожий по ...
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необходимо сделать пробную задачу на тему передвижения семьи по городу (машина велик самокат)
просьба назвать примерную цену и сроки и примеры
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