Создание анимационных баннеров для игр (Арт дир или старший граф диз)

АнимацияЗакрыт4 заявки331 просмотр
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Привет!

Ищем Арт дира или старшего дизайнера на проект по производству анимационных баннеров для игр.

Что необходимо делать:

- в паре с копирайтерами продумывать визуальную составляющую сценариев

- направлять моушн-дизайнеров по стилю

- проверять выполненные задачи и давать обратную связь

- следить за уровнем качества

3 года назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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