Нам необходимо создать анимационную рекламу для инстаграм (фото с переходами или видео), важно чтобы исполнитель умел работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек.

Примеры нашей рекламы: https://dropmefiles.com/mM3Mb

Задание:

Создать похожий по пример ролик в After Effects https://dropmefiles.com/zJGps заменить фото и тексты. Вот для этой квартиры будет реклама: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2577-20-ya-liniya-v-o-5-7

Присылайте свои примеры работ, а также стоимость работы за 1 час.

Просьба не писать тех, кто не умеет работать в After Effects и не может

поправить чужие макеты, при необходимости.

#adobe after effects