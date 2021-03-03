Дизайн карточек для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Amazon). Продвижение. Создание сайтов

Привет! Я Олег, дизайнер карточек для маркетплейсов. У меня за плечами год опыта работы менеджером магазина на Амазон и пол-года на Wildberries и Ozon.



Я знаю, насколько важно иметь привлекательные карточки товаров, чтобы привлечь внимание покупателей и увеличить продажи. Буду рад помочь вашему продукту выделиться и привлечь больше клиентов. Моя цель - создать карточки, которые будут информативными, простыми в использовании и вызывающими доверие у покупателей.

Работаю в Figma, Adobe Photooshop, Adobe Illustrator

Также оказываю услуги по продвижению карточек. настройке рекламных кампаний на маркетплейсах

Создаю сайты, владею JavaScript, React, HTML5, CSS, SCSS, Bootstrap