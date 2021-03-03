AlehShchurko

Олег AlehShchurko

 
34 годаБеларусь/Жодино
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Дизайн карточек для маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Amazon). Продвижение. Создание сайтов

Привет! Я Олег, дизайнер карточек для маркетплейсов. У меня за плечами год опыта работы менеджером магазина на Амазон и пол-года на Wildberries и Ozon.

Я знаю, насколько важно иметь привлекательные карточки товаров, чтобы привлечь внимание покупателей и увеличить продажи. Буду рад помочь вашему продукту выделиться и привлечь больше клиентов. Моя цель - создать карточки, которые будут информативными, простыми в использовании и вызывающими доверие у покупателей.

Работаю в Figma, Adobe Photooshop, Adobe Illustrator

Также оказываю услуги по продвижению карточек. настройке рекламных кампаний на маркетплейсах

Создаю сайты, владею JavaScript, React, HTML5, CSS, SCSS, Bootstrap

JavascriptCSSBootstrapFigmaReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Анимация рекламной картинки.
Олег очень быстро понял задачу, все сделал быстро и даже лучше, чем я ожидал. Однозначно рекомендую и подобные задачи буду и дальше давать Олегу в работу.
Отличный заказчик и приятный человек. Четко поставленная задача, умеренные корректировки работы, оплата без вопросов. Однозначно рекомендую всем, надеюсь также продолжить сотрудничество
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