Рекламный ролик, анимация-мультфильм

Нужен рекламный ролик, 15 секунд для ютуба.

Сфера услуг - зубные импланты.

Это должна быть анимация с персонажами, похожая на мультик.

(Основная идея - если у вас нет зуба, то лучшее решение это имплант и сделать его лучше всего у этого доктора)

Точно это НЕ анимированные слайды и дудл видео.

Пишите стоимость и ссылки на примеры ваших работ.