Анимировать логотип для лоадера

Здравствуйте, нужно изготовить персонажную анимацию до 60 секунд, в такой стилистике и сложности как: ПРИМЕРЫ:[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F19M1AXtdaH1p4Z_P2sJDpzJVByJFo5vTH%2Fview%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/file/d/19M1AXtdaH1p4Z_P2sJDpzJVByJFo5vTH/view?usp=sharing[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F109Qn2adTzz7LlpJWRIZros70epLfajNg%2Fview%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/file/d/109Qn2adTzz7LlpJWRIZros70epLfajNg/view?usp=sharing[/url]. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Nq14EhStyUDlAIt5ebm58gKjM_Ykf4Gu%2Fview]https://drive.google.com/file/d/1Nq14EhStyUDlAIt5ebm58gKjM_Ykf4Gu/view[/url]тестовое задание1 кадр для теста - (персонаж 1, малыш мальчик, в одной руке держит мягкую игрушку, а во 2 руке конструктор, выбрасывает ...