Анимации для 3D объектов

НУжно сделать видеозаставку для интернет проекта! Подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы разрабатываем несколько VR приложений и нам необходимо реализовать анимации с существующими объектами (животные "с костями").
Анимации довольно простые:
1. Поднять руки
2. Сделать вдох
3. Открыть рот
Будем рады сотрудничать в дальнейшем.
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