Анимировать птичку с аватарки, все остальное не менять. Разрешение 500x500.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимационный мультик по популярной игре AMONG US. Примеры подобных работ с той же локацией, которая нужна:
https://www.youtube.com/watch?v=HMgtHpvrF9k&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=tZa4bFDJIoM&t=93s
Продолжительность ролика 2-2,5 минуты. Имеется подробный сценарий и отрисованная в векторе карта/локация. Дополнительно потребуется отрисовать некоторых персонажей, внести антураж в локацию. Такие ролики нужны будут на постоянной основе в большом кол-ве. Выполненные похожие работы будут преимуществом. Просьба указывать цену за минуту ролика.
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