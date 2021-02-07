Сделать анимационный мультик по популярной игре

АнимацияЗакрыт12 заявок723 просмотра
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Сделать анимационный мультик по популярной игре AMONG US. Примеры подобных работ с той же локацией, которая нужна:

https://www.youtube.com/watch?v=HMgtHpvrF9k&t=83s

https://www.youtube.com/watch?v=tZa4bFDJIoM&t=93s

Продолжительность ролика 2-2,5 минуты. Имеется подробный сценарий и отрисованная в векторе карта/локация. Дополнительно потребуется отрисовать некоторых персонажей, внести антураж в локацию. Такие ролики нужны будут на постоянной основе в большом кол-ве. Выполненные похожие работы будут преимуществом. Просьба указывать цену за минуту ролика.

3 года назад
infiniti661
Артем 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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