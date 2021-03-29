Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать логотип (Передача логотипа в следующих форматах EPS, AI Вектор маштабируется pdf, jpeg картинка png прозрачный).Нам нужен логотип для транспортной компании. Компания называется LEONA TRANS

3 года назад
Leonatrans
36 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$60
3 дня
Спасибо Светлане за профессионализм! Работа выполнена согласно всем пожеланиям, в срок и качественно! Рекомендуем к сотрудничеству..
Алла замечательный заказчик и приятная девушка. Сотрудничество прошло легко и плодотворно.
  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет магазина по продаже заготовок ключей

    $30

    Нужно нарисовать уникальный логотип компании "KEY-SMT в Adobe Illustrator. Логотип должен быть современным, запоминающимся! Чтобы вызывал доверие и характеризовал вид деятельности компании по: продаже заготовок ключей, а также услуги по изготовление самих разных ключей для автомобиля, квартиры, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать логотип для сайта по продаже аргентинского гриля Toro Gril

    $30

    Название компании: Toro Grill Род деятельности компании: Производство и продажа аргентинских грилей Описание продуктов/услуг: Несколько вариаций аргентинских грилей (дешевый, средний, дорогой) Каналы распространения и география продаж: ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для переводческой компании

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн логотип логотип для переводческой компании. Есть старый логотип, сделанный автоматизированными средствами. Изменился дизайн сайта, старый логотип не подходит. Использовать логотип планируется в соцсетях, маркетинговых материалах компании, возможно, на визитках и печатных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для маркетинговой компании

    $50

    Здравствуйте, [b]Задача:[/b] Нужно создать лого для компании, которая занимается маркетингом/продажей трафика. Лого должен состоять из картинки и текста. КАРТИНКА: изображение "массивного куба", "прочного куба" или "надежного куба" ТЕКСТ, только название компании: Название - [b]SolidQube[/b]/[b]SOLIDQUBE[/b] Solid - прочный, массивный, надежный (на ваш выбор, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Разработать логотип для производственной компании. Проект должен быть выполнен в векторной графике. В дальнейшем должен быть передан по слоям. Форматы: ai, jpg, png, psd. 1. Логотип. 2. Водяной знак. 3. Фавикон. 4. Фото профиля instagram. Логотип должен быть ярким и ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад