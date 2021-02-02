Нужно сделать минималистичный логотип компании по созданию сайтов. Есть примеры. Предлагайте цену, оставляйте телеграм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать логотип для кофейни. Оставляйте телеграмм, туда отправлю подробности.
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