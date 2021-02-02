Сделать логотип для кофейни

Нужно нарисовать уникальный логотип компании "KEY-SMT в Adobe Illustrator. Логотип должен быть современным, запоминающимся! Чтобы вызывал доверие и характеризовал вид деятельности компании по: продаже заготовок ключей, а также услуги по изготовление самих разных ключей для автомобиля, квартиры, ...