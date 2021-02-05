Сделать логотип

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок434 просмотра
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Нужно сделать минималистичный логотип компании по созданию сайтов. Есть примеры. Предлагайте цену, оставляйте телеграм.

3 года назад
guest_16119315144614
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amzbn
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$35
1 день
Отличный исполнитель. Очень рекомендую. Выполнил заказ быстро, сделал все правки.
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