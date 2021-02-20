Логотип для предприятия

$7
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки549 просмотров
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Необходимо разработать логотип для компании "СМР Связь". Род деятельности - строительство линий связи. Логотип должен ассоциироваться у людей со связью, должен быть в строгом стиле

3 года назад
SMRTelecom
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$7
2 дня
Был приятно удивлён проделанной работой. Алёна сделала качественный логотип, который пришёлся по нам душе
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