Сделать логотип для сайта и фавикон

$7
Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок394 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать логотип для сайта proedy.online и фавикон. Дизайн планируется в зелено - оранжевых тонах.

Логитип и фавикон должны быть простыми и запоминающимися, фавикон - бросаться в глаза в выдаче поисковика.

Так как работа творческая, прикрепляйте свои идеи в черновом варианте (ч\б, от руки) для примера. Понравившийся вариант закажем с отрисовкой в нужном формате.

Цена 7 $  = 500 руб.

Логотип для сайта
3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад