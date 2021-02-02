Сделать логотип для сайта и фавикон

Нужно сделать логотип для сайта proedy.online и фавикон. Дизайн планируется в зелено - оранжевых тонах.

Логитип и фавикон должны быть простыми и запоминающимися, фавикон - бросаться в глаза в выдаче поисковика.

Так как работа творческая, прикрепляйте свои идеи в черновом варианте (ч\б, от руки) для примера. Понравившийся вариант закажем с отрисовкой в нужном формате.

Цена 7 $ = 500 руб.