Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок985 просмотров
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Нужно разработать логотип состоящий с двух слов Hight Light и звездочки. Пример во вложении. Цвета черно-белый.

3 года назад
Nataliia123
Наталия 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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