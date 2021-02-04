Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт48 заявок1321 просмотр
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1. Логотип для бренда спортивной одежды. Есть рисунок, с которого нужно перерисовать, подобрать шрифт и цвета

2. этикетка для воды с логотипом

3 года назад
guest_16125388514384
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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