Бренд-дизайн&Рекламная графика& Полиграфия &Фирменный стиль & Логотипы & Визитки & Оформление визуала в инстаграм &

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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Полиграфический дизайн

Логотипы

Визитки

Банеры

Флаеры

Брошюры

Этикетки

Листовки

Меню

Шаблоны/макеты

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Бренд-дизайн/Визуальная идентификация бренда

Работа с логотипами, типографикой, цветовой гаммой, визитками, корпоративными бланками и другими визуальными составляющими бренда...

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Рекламная графика

Рекламные баннеры в журналах и интернете. Открытки и флаеры. Плакаты и наружная реклама. Инфографика и брошюры. Презентации проектов PowerPoint. Рекламные объявления в соц. сетях.

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Графический дизайн упаковок

Бумажные и полиэтиленовые этикетки. Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки. Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами. Обертки, пакеты и сумки.

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Графический моушн-дизайн

Анимация логотипа

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Графический дизайн окружения

Печатные вывески и объявления

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Иллюстрации

Обложки книг, альбомов, каталогов

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - желаемый продукт!

﻿ ﻿Оперативная комуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:

Быть на связи

Вносить правки ( Без проблем )

Сохранения-отправка задания в удобном вам формате

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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Заполнение брифа(в формате гугл-формы)

Обсуждение всех деталей работы

Внесение предоплаты 50%

Разработка концепции дизайна и отправка презентации заказчику

Внесение правок/ согласование дизайна

Оплата оставшейся части

Подготовка всех файлов и отправка исходников

﻿ ﻿Обмен положительными отзывами

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

﻿через личные сообщение﻿﻿

﻿по почте [email protected]

﻿через месенджеры Viber +38 068 098 9952

Telegram/WhatsApp +38 095 944 4551

Instagram @anettmood

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БУДУ РАДА НАШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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