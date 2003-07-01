Anettmood

Анна Anettmood

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Бренд-дизайн&Рекламная графика& Полиграфия &Фирменный стиль & Логотипы & Визитки & Оформление визуала в инстаграм &

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

...............................................................................................................................................................................

Полиграфический дизайн

  • Логотипы
  • Визитки
  • Банеры
  • Флаеры
  • Брошюры
  • Этикетки
  • Листовки
  • Меню
  • Шаблоны/макеты
...............................................................................................................................................................................

Бренд-дизайн/Визуальная идентификация бренда

Работа с логотипами, типографикой, цветовой гаммой, визитками, корпоративными бланками и другими визуальными составляющими бренда...

...............................................................................................................................................................................

Рекламная графика

Рекламные баннеры в журналах и интернете. Открытки и флаеры. Плакаты и наружная реклама. Инфографика и брошюры. Презентации проектов PowerPoint. Рекламные объявления в соц. сетях.

...............................................................................................................................................................................

Графический дизайн упаковок

Бумажные и полиэтиленовые этикетки. Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки. Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами. Обертки, пакеты и сумки.

...............................................................................................................................................................................

Графический моушн-дизайн

Анимация логотипа

...............................................................................................................................................................................

Графический дизайн окружения

Печатные вывески и объявления

...............................................................................................................................................................................

Иллюстрации

Обложки книг, альбомов, каталогов

...............................................................................................................................................................................

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - желаемый продукт!

﻿ ﻿Оперативная комуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:

  • Быть на связи
  • Вносить правки ( Без проблем )
  • Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
...............................................................................................................................................................................

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

﻿﻿

    • Заполнение брифа(в формате гугл-формы)
    • Обсуждение всех деталей работы
    • Внесение предоплаты 50%
    • Разработка концепции дизайна и отправка презентации заказчику
    • Внесение правок/ согласование дизайна
    • Оплата оставшейся части
    • Подготовка всех файлов и отправка исходников
    • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами
    ................................................................................................................................................................................

    СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

    Telegram/WhatsApp +38 095 944 4551

    Instagram @anettmood

    ...............................................................................................................................................................................

    БУДУ РАДА НАШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

    .................................................................................................................................................................................*