СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Полиграфический дизайн
- Логотипы
- Визитки
- Банеры
- Флаеры
- Брошюры
- Этикетки
- Листовки
- Меню
- Шаблоны/макеты
Бренд-дизайн/Визуальная идентификация бренда
Работа с логотипами, типографикой, цветовой гаммой, визитками, корпоративными бланками и другими визуальными составляющими бренда...
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Рекламная графика
Рекламные баннеры в журналах и интернете. Открытки и флаеры. Плакаты и наружная реклама. Инфографика и брошюры. Презентации проектов PowerPoint. Рекламные объявления в соц. сетях.
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Графический дизайн упаковок
Бумажные и полиэтиленовые этикетки. Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки. Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами. Обертки, пакеты и сумки.
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Графический моушн-дизайн
Анимация логотипа
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Графический дизайн окружения
Печатные вывески и объявления
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Иллюстрации
Обложки книг, альбомов, каталогов
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - желаемый продукт!
Оперативная комуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленым срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:
- Быть на связи
- Вносить правки ( Без проблем )
- Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заполнение брифа(в формате гугл-формы)
- Обсуждение всех деталей работы
- Внесение предоплаты 50%
- Разработка концепции дизайна и отправка презентации заказчику
- Внесение правок/ согласование дизайна
- Оплата оставшейся части
- Подготовка всех файлов и отправка исходников
- Обмен положительными отзывами
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщение
- по почте [email protected]
- через месенджеры Viber +38 068 098 9952
Instagram @anettmood
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БУДУ РАДА НАШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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