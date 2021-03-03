Разработка логотипа для доставки еды

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок1244 просмотра
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Название:

Cloud Food

Для чего логотип:

- доставка ланчей (еды в целом) в боксах для организаций и небольших точек продаж (типа кофеен), работа в б2б секторе

- изготовление десертов для кофеен, у которых нет собственной кухни (тоже б2б сектор)

Будет использоваться для:

- Инст/в целом онлайн реклама и печатная продукция на самих боксах с едой(По факту везде, где можно использовать)

Цветовых предпочтений нет, но однозначно хочется цветной, бросающееся в глаза, точно не красно-белый или монотонное

Цена примерно 50-100$ , может больше, зависит насколько понравится работа, примеры прикрепил

3 года назад
amihura
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 часов назад
3 года назад
$100
7 дней
Профессиональная работа! Первый заказ с минимумом вопросов и сделан прямо в яблоко без всяких доработок! спасибо!!
Спасибо большое Артуру за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Артура как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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