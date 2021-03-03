Разработка логотипа для доставки еды

1. Нужен логотип, который можно будет размещать на сайте и печатной продукции (бланки, визитки и т.д.) 2. Сейчас сайт приближен к старым цветам, решено изменить палитру. Чёрный и жёлтый точно оставляйте, синий изменить, например на красный 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название:
Cloud Food
Для чего логотип:
- доставка ланчей (еды в целом) в боксах для организаций и небольших точек продаж (типа кофеен), работа в б2б секторе
- изготовление десертов для кофеен, у которых нет собственной кухни (тоже б2б сектор)
Будет использоваться для:
- Инст/в целом онлайн реклама и печатная продукция на самих боксах с едой(По факту везде, где можно использовать)
Цветовых предпочтений нет, но однозначно хочется цветной, бросающееся в глаза, точно не красно-белый или монотонное
Цена примерно 50-100$ , может больше, зависит насколько понравится работа, примеры прикрепил
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