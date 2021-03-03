Разработка логотипа для доставки еды

Название:

Cloud Food

Для чего логотип:

- доставка ланчей (еды в целом) в боксах для организаций и небольших точек продаж (типа кофеен), работа в б2б секторе

- изготовление десертов для кофеен, у которых нет собственной кухни (тоже б2б сектор)

Будет использоваться для:

- Инст/в целом онлайн реклама и печатная продукция на самих боксах с едой(По факту везде, где можно использовать)

Цветовых предпочтений нет, но однозначно хочется цветной, бросающееся в глаза, точно не красно-белый или монотонное

Цена примерно 50-100$ , может больше, зависит насколько понравится работа, примеры прикрепил