Требуется дизайн логотипа, цветовой палитры сайта, баннер

1. Нужен логотип, который можно будет размещать на сайте и печатной продукции (бланки, визитки и т.д.)

2. Сейчас сайт приближен к старым цветам, решено изменить палитру. Чёрный и жёлтый точно оставляйте, синий изменить, например на красный

3. Продающий баннер как на старом сайте, сделать шаблон, в который потом будем вставлять изделия - и надпись.