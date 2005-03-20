webccron

Андрей webccron

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка, поддержка, веб-программирование.

PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, XSLT, GIT, Composer, Webpack, Gulp, Docker, ElasticSeacrch, Sphinx.

Framework: Laravel, Yii, Kohana, Codeigniter, Fuel.

CMS: Bitrix, HostCMS, UMI.CMS, ModX.

CSS: Bootstrap, UIKit.

PHPJavascriptLaravelMySQLCSSBootstrapMODXAjaxБитриксYiiDockerGulpGitCodeIgniterUMI.CMS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$105
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
pavelgondarenko
Павел 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дизайн адаптивного сайта (десктоп, мобильный, планшет)
Отлично поработали, ТЗ хорошее, правок мало, фидбек быстрый
Отлично справился с задачей и предложил удачные решения для более чистого и современного вывода элементов на странице. Проработал и указал на ошибки в интерфейсе пользователя. Получили хороший результат.
Ответный отзыв
pavelgondarenko
Павел 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Редизайн контентной области страниц сайта
Спасибо за сотрудничество ) Правок было мало, обратная связь была быстрая Рекомендую
Всё сделано качественно и в срок. Макеты высокого уровня, которые не требуют правок.
Ответный отзыв
dev--orchestra
Егор 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$50
10 баллов
3 года назад
UMI CMS привязать Robokassa для оплаты
+++
Ok
Ответный отзыв