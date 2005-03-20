Есть сайт [url=https://vk.cc/c79eFT]https://vk.cc/c79eFT[/url] необходимо: 1) подобрать шаблон на Wordpress в themeforest.net (приобрету выбранный) 2) интегрировать его на Wordpress на разработки (некоторые элементы скрыты) - подробности исполнителю. 3) Перенести контент. Постоплата.
PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, XSLT, GIT, Composer, Webpack, Gulp, Docker, ElasticSeacrch, Sphinx.
Framework: Laravel, Yii, Kohana, Codeigniter, Fuel.
CMS: Bitrix, HostCMS, UMI.CMS, ModX.
CSS: Bootstrap, UIKit.
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Нужно разработать адаптивный дизайн для веб приложения, проработать интерфейс, для сети кофеен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
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Интернет магазин, без онлайн оплаты, без выбора доставки и т.д. Требуется, чтобы в корзине: 1. При изменении количества -\+ кол-ва товара, сумма в корзине пересчитывалась без перезагрузки страницы. 2. Форма должна проверятся на заполненность ((имя, Телефон, Почта, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
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Есть сайт. Давно не обновлялся, и корзина стандартная не использовалась. Класс для Робокассы устарел, т.к. после проведения тестового заказа и перехода на сайт оплаты - выводится: Не получилось. Код ошибки 25. Т.е. его система не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
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Сейчас в робокассу уходит чек не по новым требованиям, где перечислен весь состав заказа по пунктам, а одним пунктом. Например, "Оплата заказа 123 – 987,00 руб.". Необходимо сделать передачу полного списка товаров входящих в заказ. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад