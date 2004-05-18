Frontend разработчик

Меня зовут Эдуард

HTML, CSS(SASS), JS(TS);

Мобильная вёрстка;

Кроссбраузерность и отзывчивость страницы;

Git (github);

Различные JS, CSS библиотеки и плагины такие как: tailwind, React JS, jQuery, FontAwesome, Swiper JS и так далее;

Работа с API;

Форматы Figma и PSD;

Технологии:

Если пропустили какие-то вещи в ТЗ, то они будут внесены по вашей прозьбе без всяких споров и затрат;

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