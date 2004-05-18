Night2004

Эдуард Поверин Night2004

 
19 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend разработчик

Меня зовут Эдуард

Технологии:
  • HTML, CSS(SASS), JS(TS);
  • Мобильная вёрстка;
  • Кроссбраузерность и отзывчивость страницы;
  • Git (github);
  • Различные JS, CSS библиотеки и плагины такие как: tailwind, React JS, jQuery, FontAwesome, Swiper JS и так далее;
  • Работа с API;
  • Форматы Figma и PSD;
Работаю без предоплаты

Если пропустили какие-то вещи в ТЗ, то они будут внесены по вашей прозьбе без всяких споров и затрат;

Связь со мной

  • Звоните (+380507716017);
  • Пишите в Telegram @nightwanderer2004;
  • Страница github;
HTMLCSSFigmaReactjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
dirona4636
Игорь 
40 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
2 балла
2 года назад
Внести правки в верстку
Взялся за срочный проект. Отказался от работы, когда половину сроков уже израсходовал. Начал требовать половину отплаты. Крайне не рекомендую!
teresshka
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
3 года назад
Логотип и favicon для интернет магазина.
Спасибо Эдуарду за проделанную работу. Буду ещё обращаться.
Всё чётко объяснил; Оплата моментальная, быстро отвечает; Приятно было работать; Рекомендую работать!
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guest_16142442010564
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать 2 иконки
Все сделано. Претензий не имею.
Всё хорошо и понятно объяснил, быстро отвечает, рекомендую работать!
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