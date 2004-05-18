Frontend разработчик
Меня зовут Эдуард
Технологии:
- HTML, CSS(SASS), JS(TS);
- Мобильная вёрстка;
- Кроссбраузерность и отзывчивость страницы;
- Git (github);
- Различные JS, CSS библиотеки и плагины такие как: tailwind, React JS, jQuery, FontAwesome, Swiper JS и так далее;
- Работа с API;
- Форматы Figma и PSD;
Если пропустили какие-то вещи в ТЗ, то они будут внесены по вашей прозьбе без всяких споров и затрат;
Связь со мной
- Звоните (+380507716017);
- Пишите в Telegram @nightwanderer2004;
- Страница github;
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт EvaRugs38 просмотров
- Сайт Honey37 просмотров
- Сайт Furniutr.32 просмотра
- Bored API веб-приложение42 просмотра
- Todo веб-приложение31 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
2 балла
2 года назад
Взялся за срочный проект. Отказался от работы, когда половину сроков уже израсходовал. Начал требовать половину отплаты. Крайне не рекомендую!
$6
10 баллов
3 года назад
Спасибо Эдуарду за проделанную работу. Буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
Всё чётко объяснил; Оплата моментальная, быстро отвечает; Приятно было работать; Рекомендую работать!
$3
10 баллов
3 года назад
Все сделано. Претензий не имею.
Ответный отзыв
Всё хорошо и понятно объяснил, быстро отвечает, рекомендую работать!