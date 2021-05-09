ViktorKobzev

Виктор Кобзев ViktorKobzev

 
23 годаРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
KOBVIK

LOGO DESIGN | CORPORATE IDENTITY

ОБО МНЕ

Учусь на 3-ем курсе в Институте Искусств и Дизайна АГУ. Надежный и пунктуальный. Чувствую вкус, имею опыт. Обладаю креативным мышлением и внимательностью к деталям. Работаю днём и ночью. Исполнительный и доброжелательный :)

Мои работы: https://www.behance.net/vityakobze45c9

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿﻿Разработка логотипа, фирменного стиля.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

  • ﻿через личные сообщения
  • ﻿по почте [email protected]
  • ﻿через месенджеры (Telegram, WhatsApp) +7(929) 398 71-99
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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

﻿Сбербанк: 5469 0200 1057 1843

﻿Тинькофф: 5536 9138 4502 7750

ВТБ: 2200 2408 7175 7379

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Виктор!