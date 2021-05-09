LOGO DESIGN | CORPORATE IDENTITY
ОБО МНЕ
Учусь на 3-ем курсе в Институте Искусств и Дизайна АГУ. Надежный и пунктуальный. Чувствую вкус, имею опыт. Обладаю креативным мышлением и внимательностью к деталям. Работаю днём и ночью. Исполнительный и доброжелательный :)
Мои работы: https://www.behance.net/vityakobze45c9
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Предоплата 50% от суммы заказа или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через месенджеры (Telegram, WhatsApp) +7(929) 398 71-99
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Сбербанк: 5469 0200 1057 1843
Тинькофф: 5536 9138 4502 7750
ВТБ: 2200 2408 7175 7379
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Виктор!
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