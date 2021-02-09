Графический дизайнер

Создание логотипов и фирменного стиля. Подготовка мелкой полиграфии к печати.

Работаю в лаконичном и минималистичном стиле. Добавляю вашему бренду индивидуальность и узнаваемость.

Стоимость услуг:

Логотип light - 50 USD: 1 концепция логотипа + 1 бесплатная правка* + версии на темном и светлом фоне + мини-презентация логотипа с визуализацией + файлы для web (.png, .jpeg) и печати (.eps, .pdf).

Сроки - 5-7 рабочих дней.

Логотип standart - 80 USD: разработка 2-3 концепций логотипа + 3 бесплатные правки* + версии на темном и светлом фоне + мини-презентация с визуализацией + файлы для web (.png, .jpeg) и печати (.eps, .pdf) + упрощенная версия логотипа для соц.сетей/водяного знака).

Сроки: 7-9 рабочих дней.

Фирменный стиль - 135 USD: разработка логотипа по тарифу standart + подбор фирменных цветов/шрифтовой пары + создание фирменной графики/паттерна + разработка и подготовка к печати до 3 макетов полиграфии (визитки, сертификат, бирки и т.д) + презентация фирменного стиля с визуализацией + файлы для web (.png, .jpeg) и печати (.eps, .pdf)

Сроки: 14-20 рабочих дней.

Иллюстрация - 20 USD: выбор фотографии ,по которой будет отрисовываться иллюстрация + 1 бесплатная правка* + отрисовка иллюстрации + файлы для web (.png, .jpeg) и печати (.eps, .pdf)

Сроки: 3-5 рабочих дней.

Полиграфия одностраничная: визитка - 13 USD, сертификат - 16 USD, приглашение - 16 USD, открытка - 13 USD, прайс - 20 USD.

Сроки: 3-5 рабочих дней.

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*Каждая последующая правка - 5 USD.

Этапы работы:

- знакомство, заполнение клиентом брифа;

- составление и утверждение ТЗ;

- внесение 50% предоплаты (не возвращается);

- утверждение мудборда;

- согласование концепций логотипа/фирменного стиля (с учетом правок);

- доплата оставшейся части заказа;

- презентация финального логотипа/фирменного стиля