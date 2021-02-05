Доработка логотипа

Нужно разработать логотип состоящий с двух слов Hight Light и звездочки. Пример во вложении. Цвета черно-белый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лого прикрепил https://yadi.sk/d/ts1UHmNxONFOdg - человек несущий ПК. Может быть на зеленом фоне(цвет человека белый), и наоборот фон белый (цвет человека зеленый)
думается человечка взять в круг либо квадрат/круг в футуристичном стиле . Идея футуристичного стиля по ссылкам. https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/f34feb56267551.59a726d768b3e.jpg
https://www.erodygin.com/wp-content/uploads/2017/10/01_Monitor_Scene-1200x675.jpg
https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJz3w6RoX0WjUhcp-EUsGnwZLiQ5mnOlGoasx7kQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
Как вариант прикрепляю одно из видений .
фирменные цвета магазина зеленый-белый, желтый
Можете ваши варианты предлагать.
оплата киви/яд
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