Создание логотипа

Виктор, здравствуйте! В новую компанию по видеоаналитике нужен логотип. Сейчас идет ребрендинг, старый сайт выглядит вот так: www.swas.ru Там больше про суть можно посмотреть. Задача: сделать современный логотип, отражающий по касательной суть сервиса для использования в рекламе и сайте.

Название SAS (STAFF ANALYTIC SOLUTION)

Пожелания: не использовать цвета компаний с похожим названием SAS: https://www.sas.com/ru_ru/home.html

Основные конкуренты: https://cvc.ai/