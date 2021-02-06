Логотип Праздничного агентства

Добрый день У нас есть логотип, нужно креативно оформить аватар Все в одном стиле, чтобы он согласовался с уже утвержденным дизайном ленты. Дизайн с учетом последних Инстаграм-трендов Присылайте ваши примеры оформления ИГ Предоставить 3 варианта аватара. Выбираем один, дорабатываем