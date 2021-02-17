Создание логотипа салон красоты

Доброе время суток уважаемые фрилансеры! Необходимо перерисовать ракету как на картинке - "nasa.png", все должно быть идентично за исключением ракеты, она должна выглядеть по-другому. Рядом сделать идентичную надпись, как на картинке - "Konen.jpg".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно создать логотип для салона красоты для использования в качестве водных знаков, распечатки на визитках и баннерах.
Название салона - My Studio, слоган - Совершенство в деталях.
Фон - что-то на подобие вложения + красиво обыгранное название и слоган (если нужно).
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