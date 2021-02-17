Создание логотипа салон красоты

Добрый день!

Нужно создать логотип для салона красоты для использования в качестве водных знаков, распечатки на визитках и баннерах.

Название салона - My Studio, слоган - Совершенство в деталях.

Фон - что-то на подобие вложения + красиво обыгранное название и слоган (если нужно).