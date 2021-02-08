Разработать логотип для благотворительного проекта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка418 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать красочный яркий логотип с зайцем для благотворительного проекта "МОЗАИКА", в рамках которого будут предоставляться бесплатные услуги в области общественного здоровья, в частности:

1) Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), вакцинация от вирусного гепатита В, анализ на клиренс креатинина;

2) Бесплатно выдаваться до-контактная профилактика ВИЧ-инфекции;

3) Бесплатные консультации врача по сексуальному здоровью и планированию семьи;

4) Бесплатные консультации и социальное сопровождение социальным работником нашей организации в учреждения здравоохранения, постоянная поддержка и консультирование.

Название проекта "МОЗАИКА", но хотелось бы обыграть это словом МОйЗАЙКА. Возможно, было бы здорово использовать в цветовой гамме логотипа цвета "калейдоскопа" или "мозаики". Но это абсолютно на профессиональное чутье дизайнера.

Целевая аудитория: молодые девушки в возрасте 20 - 35 лет, часто посещающие ночные клубы, ведущие блоги в инстаграме, ищущие отношений. Цель проекта: сохранить здоровье целевой аудитории.

Спасибо.

3 года назад
guest_16128076254271
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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