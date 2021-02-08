Создать логотип. Брендирование

Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп.

Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес.

Требуется ответственный дизайнер, который всегда будет на связи.

Просим предоставить примеры работ.

Цена договорная.