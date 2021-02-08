Создать логотип. Брендирование

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки368 просмотров
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Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп.

Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес.

Требуется ответственный дизайнер, который всегда будет на связи.

Просим предоставить примеры работ.

Цена договорная.

3 года назад
AiyaO
Айя 
28 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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