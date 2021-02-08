Создать логотип. Брендирование

Необходимо разработать логотип. Если определённый эскиз (в вложении зарисовка). Цветовая гамма: приближена к натуральным цветам. Легкость, воздушность приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп.
Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес.
Требуется ответственный дизайнер, который всегда будет на связи.
Просим предоставить примеры работ.
Цена договорная.
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