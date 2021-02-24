# 1 — $ 50

День добрый,

Задача;

Лого для предприятия мастер электрик

+ имя Lenker и слоган Elektro-Meisterbetrieb но довольно меньшего размера

имя и слоган строгим фонам без закарючек

+ элемент пример: (это только примеры использовать на ваш вкус не

нарушая авторских прав - нарисовать или depositphotos.com) ! Не использовать элементы как: молния, розетка

https://gyazo.com/95b47427880f5c49c0dd5f5ec8533390

- должен смотреть на черном, на белом

- Логотип должен отражать суть того, чем занимается компания.

- не многоцветным (не более двух цвета)

- цвета: оранжевый или синий, #068a9c + #d44a1e

приветствуются также ваше личные варианты

- Рисунок в векторном формате

- Формат: вектор + пнг

Спасибо.