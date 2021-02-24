Необходимо создать уникальный логотип для мастер-класса, который можно будет использовать и на лендинг странице, и на общем сайте компании, а также на раздаточных материалах - ручки, блокноты и тп. Тематика: финансовая грамотность, сетевой маркетинг, деньги, бизнес. Требуется ...
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День добрый,
Задача;
Лого для предприятия мастер электрик
+ имя Lenker и слоган Elektro-Meisterbetrieb но довольно меньшего размера
имя и слоган строгим фонам без закарючек
+ элемент пример: (это только примеры использовать на ваш вкус не
нарушая авторских прав - нарисовать или depositphotos.com) ! Не использовать элементы как: молния, розетка
https://gyazo.com/95b47427880f5c49c0dd5f5ec8533390
- должен смотреть на черном, на белом
- Логотип должен отражать суть того, чем занимается компания.
- не многоцветным (не более двух цвета)
- цвета: оранжевый или синий, #068a9c + #d44a1e
приветствуются также ваше личные варианты
- Рисунок в векторном формате
- Формат: вектор + пнг
Спасибо.
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