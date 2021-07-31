珞 Привет!
Меня зовут Кирилл и я дизайнер из Киева. Мне "Немного за 20" и я обожаю делать креативные дизайн для своих заказчиков. Не люблю общаться с людьми как со стенами, по этому каждый клиент становиться для меня своеобразным другом, которому я помогу реализовать свой проект по всем традициям жанра !⭐
李Опыт
Работаю я на нескольких фриланс биржах и вот готов добавить в свой списочек и Weblancer.net 🔥
Просто обожаю оставлять людей довольными по этом у сделаю вам логотип на любой вкус и тематику, подкреплю это всё продающим дизайном landing page или же полноценного сайта! (4-х летний стаж даст о себе знать)
Также изучаю "написание сайтов" и вскоре добавлю это в свои спектр возможностей
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☎ Телефон мой друг
Есть "Не живые" фрилансеры которые, по непонятным причинам не хотят созваниваться, наверное телефона бояться или заказчика 樂 Но сейчас не о грустном, я не из таких и готов слышать ваш прекрасный голос и решать сложные вопросы)
Работаю по предоплате 50%Дизайн такая интересная вещь, что разные люди будут его оценивать по разному, есть поклонники скевоморфизма, а есть любители упростить всё до неузнаваемости, все мы разные. Если мой дизайн вам не подходит и правки тут ну никак не спасают(всё по новой), то не беспокойтесь:
Я верну аванс
Прекрасно знаю и понимаю(в отличии от многих) насколько дорого ваше время, по этому верну вам все деньги, не ваши проблемы и вина, что горе-дизайнер не смог осилить ваш заказ.
Деньги - лишь средство, драться как голубь за крошку хлеба крича во весь голос плохие вещи про заказчика и о том что я выполнял всё чётко по ТЗ, я не стану. Вероятнее мы с проектом просто "не подходим друг другу" такое бывает...
Точно ! Правки !
Нет такого геморроя с количеством правок и деньги я за них просить не собираюсь. Пишите, что хотите поправить — всё скорректируем !)
Мои кошельки:
MasterCard (UAH): 5375 4141 2758 9801
MasterCard (USD): 5375 4188 0636 9054
VISA (USD): 4149 4993 7131 4558
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