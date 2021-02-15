Лого (чб персонаж)

Необходимо разработать логотип для жилого комплекса. Бриф в приложении. Семейный жилой комплекс Родина Ассоциации с цветом: счастье, натуральность, весна, рост, развитие, улыбки, радость. В дальнейшем у выбранного дизайнера будет размещен заказ на фирменный стиль, а именно разработка ...
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Добрый день!
Нужен лого с использованием известного персонажа из вестерна. Черно-белый и минималистичный, но при этом желательно чтобы персонаж был узнаваемым. Короткое, но хорошо сформулированное задание и пару черно-белых изображений этого персонажа могу предоставить в личной переписке. Пожалуйста укажите в заявке стоимость и время, необходимое на создание первых опций. И если вы в прошлом создавали что-то подобное, приложите пожалуйста файлы к заявке, это будет большим плюсом.
Задача конфиденциальна, исходные материалы и результат вашей работы нельзя будет загружать в портфолио и показывать третьим лицам. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.
Спасибо!
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