Лого (чб персонаж)

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка393 просмотра
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Добрый день!

Нужен лого с использованием известного персонажа из вестерна. Черно-белый и минималистичный, но при этом желательно чтобы персонаж был узнаваемым. Короткое, но хорошо сформулированное задание и пару черно-белых изображений этого персонажа могу предоставить в личной переписке. Пожалуйста укажите в заявке стоимость и время, необходимое на создание первых опций. И если вы в прошлом создавали что-то подобное, приложите пожалуйста файлы к заявке, это будет большим плюсом.

Задача конфиденциальна, исходные материалы и результат вашей работы нельзя будет загружать в портфолио и показывать третьим лицам. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.

Спасибо!

3 года назад
webbseller
Игорь 
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
5 дней
Виталий - отличный исполнитель, работает быстро, внимателен, всегда на связи. Мои рекомендации.
Игорь отличный заказчик! Адекватные требования, оперативная коммуникация, никаких претензий. Рекомендую к сотрудничеству!!!
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