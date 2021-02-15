Лого (чб персонаж)

Добрый день!

Нужен лого с использованием известного персонажа из вестерна. Черно-белый и минималистичный, но при этом желательно чтобы персонаж был узнаваемым. Короткое, но хорошо сформулированное задание и пару черно-белых изображений этого персонажа могу предоставить в личной переписке. Пожалуйста укажите в заявке стоимость и время, необходимое на создание первых опций. И если вы в прошлом создавали что-то подобное, приложите пожалуйста файлы к заявке, это будет большим плюсом.

Задача конфиденциальна, исходные материалы и результат вашей работы нельзя будет загружать в портфолио и показывать третьим лицам. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.

Спасибо!