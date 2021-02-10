Разработка логотипа г. Новосибирск

Разработать логотип для start up компании в сфере детского спорта
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Необходимо разработать логотип для жилого комплекса. Бриф в приложении.
Семейный жилой комплекс Родина
Ассоциации с цветом: счастье, натуральность, весна, рост, развитие, улыбки, радость.
В дальнейшем у выбранного дизайнера будет размещен заказ на фирменный стиль, а именно разработка буклетов, презентации и каталог для ЖК
Требования к работам
1. Логотип должен быть оригинальным и не нарушать авторских прав.
2. После определения победителя должны прилагаться используемые шрифты и цвет (RGB,CMYK, PANTONE), логотип должен быть как в кривых так и не в кривых.
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