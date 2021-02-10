Разработка логотипа г. Новосибирск

# 1 — $ 70

Необходимо разработать логотип для жилого комплекса. Бриф в приложении.

Семейный жилой комплекс Родина

Ассоциации с цветом: счастье, натуральность, весна, рост, развитие, улыбки, радость.

В дальнейшем у выбранного дизайнера будет размещен заказ на фирменный стиль, а именно разработка буклетов, презентации и каталог для ЖК

Требования к работам

1. Логотип должен быть оригинальным и не нарушать авторских прав.

2. После определения победителя должны прилагаться используемые шрифты и цвет (RGB,CMYK, PANTONE), логотип должен быть как в кривых так и не в кривых.